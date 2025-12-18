高虹安挺過司法風暴復職 侯漢廷籲正面迎戰民進黨

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪。（《千秋萬事》提供）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於17日回函准予復職，18日高虹安回到市府上班。新黨台北市議員侯漢廷認為，高虹安在經歷這一連串政治與司法考驗後，勢必會變得更加強大，且建議高虹安身為遭民進黨迫害的對象，復職後應該更勇敢的對抗民進黨，不再只是選擇隱忍或退讓。

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪，他相信高虹安市長經歷這番過程後，一定會更加的堅韌跟強大，相比歷經近乎冤獄式關了一整年的民眾黨前主席柯文哲，復出後仍強調社會需要「良善力量」，他認為高虹安成功挺過了法律與政治上的危機後，如同吃了「無敵星星」，成為備受矚目的政治明星，就應該承擔起更大的責任，要更勇敢的對抗民進黨，不能沉寂。

侯漢廷回顧，高虹安剛踏入政壇時，面對綠營的攻擊與壓力，戰鬥力與抗壓性或許仍不太夠，舉例來說，2022年「塔綠班」一詞出現時，高虹安曾在節目中唱過相關歌曲，後來卻選擇向綠營支持者道歉，他認為這不是在是非對錯犯了不該犯的錯，是種政治判斷，而政治判斷本就沒有絕對的對錯，不需要為此道歉。

侯漢廷說，如今高虹安已經被許多人視為「遭民進黨迫害的對象」，那麼她就更應該勇敢站出來，讓更多社會大眾清楚理解民進黨的惡行，而不再只是選擇隱忍或退讓。

