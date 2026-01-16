高虹安推幼兒專責醫師制 竹市29家診所一對一守護0至3歲孩子

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹市政府今（16）日表示，為提升0至3歲幼兒初級照護品質，市府攜手衛生福利部推動「優化兒童醫療照護計畫」，截至今（115）年，新竹市3個行政區專責醫師制度布建率達100%，加入計畫幼兒人數達11261人，涵蓋率同達100%，展現市府持續深化兒童醫療照護、全方位守護幼兒健康成長的具體成果。

市長高虹安說明，0至3歲是孩子健康與發展關鍵黃金期，市府積極推動「老幼共好、健康安心」施政策略。為強化照護服務，市府配合衛福部自112年起全面推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供家長包含預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟及健康諮詢等整合性且個別化的醫療服務，讓孩子在成長關鍵階段獲得穩定且專業的照護。

衛生局長陳厚全指出，台灣正面臨少子化嚴峻挑戰，生育率下降、出生人口減少，新生兒及兒童死亡率改善幅度有限，因此每一位孩子都是國家最珍貴的資產，而確保幼兒健康成長已成為重要的核心任務。

照片來源：新竹市政府

陳厚全進一步表示，幼兒專責醫師制度於112年全面推動，納入所有新生兒，113年起更強化「出生即銜接照護」機制，重點包括於第3孕期在產科院所加強宣導，輔導接生院所媒合新生兒由專責醫師持續照護，並廣納各層級醫療院所參與，依幼兒醫療需求複雜度進行分級照護，同時針對醫療量能不足地區加強布建，提升照護可近性。

長期參與計畫的白醫師表示，新手夫妻加入制度後，可透過專責醫師建立的通訊群組獲得即時專業諮詢，不僅有熱心家長分享實際育兒經驗，也能即時獲得專業醫師的線上諮詢與指引，確實有效紓解年輕父母的焦慮與不安，讓育兒歷程更加安心順利。

首次育兒的楊爸爸與楊媽媽，女兒去（114）年5月出生後，在入住產後護理之家期間獲幼兒專責醫師制度資訊，並透過媒合平台加入。夫妻倆坦言，初為父母面對育兒大小事仍感到手忙腳亂，所幸在專責醫師定期提醒與專業建議的陪伴下，讓育兒過程安心許多。

衛生局分享，過去幼兒疫苗接種、看診與預防保健多分散於不同院所，相關資訊不易整合，如今由專責醫師統一照護，不僅健康資料集中，也大幅提升便利性；透過專責醫師建立的通訊群組，家長可即時諮詢照護問題，並接收衛教資訊與就診提醒，有效減輕育兒負擔。

衛生局說明，目前竹市已有29家醫療院所投入幼兒專責醫師照護團隊，凡家中育有未滿3歲幼兒的家長都可踴躍申請，只需前往合約醫療院所填寫申請資料，或至幼兒專責醫師媒合平台線上尋找合適的專責醫師，即可建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，由熟悉孩子健康狀況的專責醫師整合幼兒成長所需的醫療照護服務，確保幼兒在信任且便利的環境中，獲得即時照護。

照片來源：新竹市政府

