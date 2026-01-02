高虹安提新竹小巨蛋 綠議員籲先改善既有建設

（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）新竹市長高虹安日前提到新竹小巨蛋孵蛋計畫，打造國際賽事、演唱會等多功能場館；民進黨竹市議員施乃如今天說，市府應優先完成棒球場等既有建設改善，再談新計畫，勿開空頭支票。

高虹安今天出席交通處智慧車柱記者會後接受媒體聯訪表示，她復職後，市府啟動新竹小巨蛋孵蛋計畫，並在多處潛在選址完成盤點與初步規劃，場館規模預計可容納1萬至1萬5000人，待與專家學者討論定案後，將再向市民說明。

她說，新竹小巨蛋孵蛋計畫並非單純體育場館，而是參考台北小巨蛋及台中經驗，定位為可承辦國際賽事、藝文活動、演唱會及會展需求的多功能場館，相關細部規劃將於整體模式定調後推動。

高虹安表示，正進行土地徵收評估，目前已有較明確場址，多為市有地且具停車空間，但仍需辦理部分道路用地徵收，交通疏散與停車規劃仍待完善，整體而言具發展潛力。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡向中央社記者表示，竹市缺乏中型館場空間，無論表演或各類活動，地方社團與市民都有實際需求，高虹安復職後推動新竹小巨蛋建設，地方多表樂見，黨團也表態支持。

民進黨竹市議員劉崇顯說，竹市東區開發近飽和、北區受機場限高、香山又非都市計畫土地，質疑高虹安推動此計畫僅是選舉年開支票；施乃如說，高虹安應優先完成既有建設，如仍未完工的棒球場改善工程等，再討論興建小巨蛋的規畫，勿開空頭支票。（編輯：張銘坤）1150102