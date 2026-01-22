高虹安揭新竹棒球場監視器畫面！包商偷埋廢土全都錄 還聲請保全證據妨礙調查

高虹安在臉書釋出2分半影片，說明新竹棒球場工程始末及改善真相。（翻攝自高虹安臉書）

新竹市立棒球場斥資12億元改建後，2022年7月22日風光啟用，就因場地缺失害球員受傷報銷，後續包商外野回填廢棄物等工程弊端一一被掀開，但調查改建進度緩慢，至今仍無法重新啟用。新竹市長高虹安昨晚（22日）在臉書釋出2分半影片，說明球場工程始末及改善真相，當中揭露包商偷埋廢棄物的監視器畫面，包商還向法院聲請保全證據妨礙調查進度，市府直到去年才得以全面開挖…

影片中清楚標示球場改建時間軸，自2019年開始改建，同年8～9月間，承包商就在外野傾倒廢棄物。高虹安指出，透過縮時的監視器畫面，能清楚看到包商挖走整層原土，回填大量廢棄物，且為施工時設置的「臨時施工平台」也沒有拆除，一起埋在廢棄物回填區域。此外，鄰接地下停車場的土壤區域（明挖區），也偷埋入大量廢棄物。

竹市府指控，球場統包商不僅未盡履約義務、數次延誤善期程，更向法院聲請保全證據，導致球場範圍無法改善。直到球場結構被鑑定不合格、保全證據解除後，市府去年才得以開挖，進行覆土移除工程。

高虹安說明，為確保球場結構安全與排水功能正常，市府將透過本次改善工程，全面清除不符規範的雜物、置換為合格回填土方，並依法打除並運棄違規遺留之臨時施工平台。「市府的目標始終如一，還給新竹一座安全、專業、值得驕傲的棒球場。」

影片一出掀起網友討論，紛紛大罵包商太可惡，「真的很敢，有監視器都敢這樣搞了，看不到的地方不就！？」「一刀斃命，結果檢調竟然都沒動作」「小智出來打球⚾️」「這完全是智力測驗」「很讚的影片，清楚還原始末」「是非可以這樣顛倒嗎？」

2022年新竹棒球場改建完工後風光啟用，不料首場比賽就因場地缺失，害前中職明星選手林哲瑄在守備撲球時受傷報銷，種種施工瑕疵也被掀開，引起社會譁然，至今仍被球迷及網友調侃藏有「大祕寶」的棒球場。

