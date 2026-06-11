高虹安撇跟進莊競程政見 曾資程酸：有心要做為何去年不編預算

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民進黨新竹市長參選人莊競程設政見許願池，高虹安撇跟進多項政見，市議員曾資程反酸，高虹安市府若有心要做，為何去年不編預算。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天市政總質詢提到，民進黨市長參選人莊競程5月提出65歲以上長輩健保免費、敬老愛心卡從800點提高到1200點且可累計到年底用完等政見，市府馬上跟進宣布年底可執行，高虹安市府頻跟進莊競程政見，如果市府有心要做，為何去年不編預算？

市長高虹安答詢，市府今年4月就發函中央研議65歲以上長者健保費補助，因此不存在「抄襲」莊競程政見的問題，同時5月也獲中央回函可辦理，市府早已有這項政策的規劃與執行。

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曾資程反擊說，高虹安市府刻意混淆內部作業程序與對市民的政策承諾，且他是說「跟進」不是說抄襲，請高虹安不要心虛。而且長輩健保補助並不是新的政策建議，他及多名議員早在109年就曾提案，希望減輕長者負擔，這項政策多年來一直是許多長輩共同關心的，不是誰的專利，更不是今年才突然出現。

他也要問，如果按照高虹安的邏輯，只要市府內部開過會、發過公文，就可宣稱政策是自己提出來的，那麼高虹安元旦提出興建小巨蛋、K-12的構想，地點確定了嗎？財源規劃完成了嗎？可行性評估做完了嗎？如果都還沒有，為什麼可以先向市民公開宣布？顯然，高虹安提出政策願景與方向，也沒有等到所有行政程序完成後才能對外說明。高虹安若有心推動，理應在去年年度預算編列時就預作規劃，並編列相關預算，不是等社會高度關注成為公共議題後，才宣布要辦理。

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