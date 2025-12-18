高虹安擁12萬票基本盤！黃暐瀚斷言連任很穩

▲新竹市長高虹安今（18）日復職上班。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安今（18）日復職！日前她經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，各界高度關注她明年是否競選連任？對此，資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨現在已經確定禮讓她！加上高虹安已有12萬票基礎，若參選，當選連任的機率很高。

黃暐瀚今上《NOWNEWS 今日新聞》的自製節目《鄉民大學問》指出，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華已經說，因為現任優先原則，將禮讓高虹安。

黃暐瀚提到，高虹安當年當選時9.8萬票，今年獲得不同意罷免票12萬多票，多出2萬多票是原本國民黨候選人林耕仁的票，高虹安如今已有12萬票的基礎！現在看起來不但她九成九會參選，連任機率也有八成。

黃暐瀚認為，既然國民黨不提名，民眾黨也支持高虹安選，藍白若已在新竹合作，民進黨要拿超過12萬票才能贏，看起來是很困難，高虹安參選機率高，當選機率也很高。

