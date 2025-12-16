高虹安擬復職新竹市長 竹市府：已向內政部提復職申請

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，今天高院二審宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職新竹市長。新竹市政府表示，市府已依照相關規定，立刻向內政部提出高虹安復職申請。新竹市代理市長邱臣遠也表示，市府相關單位準備交接，盼內政部盡速核准高虹安復職。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

新竹市政府透過文字表示，在得知二審判決結果後，市府已依照相關規定，立刻向內政部提出高虹安復職申請。新竹市代理市長邱臣遠說，市府相關單位準備交接，盼內政部盡速核准高虹安復職。

邱臣遠稍早於臉書發文表示，他要以代理市長身分，感謝這段期間堅守崗位的市府團隊，已責成相關單位進行交接工作準備，盼內政部盡速核准高虹安復職，回到崗位上持續為新竹市打拼。

民眾黨新竹市議員李國璋告訴中央社記者，感謝司法審理結果，讓外界得以釐清高虹安並無貪污相關事證，期盼內政部能盡速協助高虹安完成復職程序，回到市府持續推動市政工作。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡向中央社記者表示，高虹安停職期間，市府主管或基層的公務人員難免會人心浮動，今天法院給了高虹安公平判決，希望能夠趕快回歸市政，讓市府的機器再動起來。

民進黨新竹市黨部透過文字表示，無論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或後續三審定讞結果等，都尊重司法。

新竹市議會時代力量黨團表示，高虹安過去1年雖被停職，但依然有影響市政的民意基礎，反而造成市府多頭馬車，不利政策推行，內政部應將高虹安復職，讓她以市長身分面對市政問題、接受議會監督和市民問責。