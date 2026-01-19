高虹安支持度領先綠營潛在人選 新竹市府：施政有感為首要目標

照片來源：新竹市政府

針對2026年新竹市地方大選，國民黨中央日前定調，為鞏固反綠陣營版圖，新竹市長選舉將「禮讓」現任市長高虹安，不另推派人選。此舉大幅影響地方政治支持結構，在最新公布的民調中，高虹安以44.70%的支持度居首位，領先民進黨潛在候選人林志潔的30.83%，差距達13.87%。

從最新民調數據可看出，在國民黨明確表態不參選後，原本持觀望態度的藍營基層選票已出現整合跡象，帶動高虹安支持度突破4成大關，已跨過選戰安全門檻；而民進黨潛在對手林志潔，目前則維持約3成基本盤，雙方差距已拉開至兩位數。

針對民調大幅領先，新竹市政府今（19）日正式做出回應。市府表示，任何民調對團隊而言都是一種鼓勵與鞭策，無論數字呈現如何，高虹安市長都會維持務實態度，將各項施政計畫落實到位，以追求市民「有感」為首要目標。

新竹市政府強調，現階段市長最重要的工作仍是扛起市民交付的責任，未來持續進行交通改善，加強建設與社福，加速落實城市治理的各項工作。高市長會繼續透過可見的施政成果，正面回應市民朋友的期待。

另外，市府也表示，每年的1月19日是「119消防節」，新竹市消防局及新竹市義消總隊秉持消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，在這屬於消防、義消人員的日子裡，盛大辦理捐血活動，紛紛挽袖捐出熱血，紓解春節前血庫缺血的問題。今日高虹安也到場向熱情參與捐血活動的警義消、眷屬及熱心的市民鼓勵並表達感謝。

高虹安表示，新竹市消防及義消們22年來持續於119消防節當日辦理119消防節捐血活動，她特別鞠躬感謝所有第一線的消防夥伴們，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，用專業和愛心守護所有新竹市民，市府目前也正辦理各消防辦公廳舍的整建作業，是送給消防夥伴及所有市民朋友的新年新禮物。今年捐血袋數高達1487袋，再次締造當日「桃竹苗地區單日最高捐血袋數」成績，為血庫注入滿滿熱血，傳遞滿滿的愛心。

高虹安表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於119消防節打火弟兄們號召鬥陣捐出熱血，也希望藉此帶動市民捐血熱潮，使活動別具意義。此活動自2005年舉辦以來，已連續22年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，今日活動於下午4時結束，共計捐出1487袋熱血，再次創下紀錄，22年來已捐出超過14064袋血。

