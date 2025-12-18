高虹安改判無罪今復職！國民黨表態「禮讓」了

政治中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉詐助理費二審出現大逆轉，貪汙部分獲判無罪，僅以公務員登載不實罪判處6個月，消息曝光後立刻引發各界討論，內政部長劉世芳證實，接獲新竹市政府來函，請求高虹安恢復市長職務，相關公文也已經簽辦，今天（18日）上午返回市府上班，另外，針對2026縣市長選舉，國民黨組發會主委李哲華指出，「基於藍白合及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安爭取連任新竹市長」。





高虹安改判無罪今復職：人生被暫停！國民黨表態「禮讓」可望爭取連任

高虹安貪汙案改判無罪，今天重回新竹市府上班。（圖／民視新聞網）

高虹安先前因涉貪助理費，一審被判7年4月徒刑，因此遭到停職，不過二審台灣高等法院宣判，貪汙罪部分改判無罪並撤銷，僅以公務員登載不實罪判處6個月，得易科罰金18萬元，貪汙確定無罪後新竹市隨即向內政部提出復職申請，高虹安表示，已正式收到內政部核發的復職公文，今天（18日）回到市府報到上班，她先前透露心聲感嘆「貪汙標籤太沉重，停職一年五個月，人生被迫按下暫停鍵」，代理市長邱臣遠發文表示「我要恭喜高虹安市長，可以順利依法申請復職，歸隊市府團隊，這些日子以來的在司法案件上攻防，真是辛苦她了。我和市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊」。





高虹安改判無罪今復職：人生被暫停！國民黨表態「禮讓」可望爭取連任

國民黨表態「禮讓」高虹安爭取連任新竹市長。（圖／民視新聞網）

針對2026縣市長大選，各界討論高虹安將持續征戰新竹市爭取連任，對此，國民黨組發會主委李哲華表示，「基於藍白合及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安爭取連任新竹市長」。針對同樣涉及藍白合的新北市、宜蘭縣與嘉義市等縣市長選舉，李哲華則說，「這要等國民黨人選確定後，兩黨才會展開協調」，日前宜蘭縣提名協調小組開會，決定從立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德之間選出國民黨參選人，預計將於12月27日進行協調。

