高虹安改輕判6月 她曝：恐開啟潘朵拉盒子

▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安今（18）日復職。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安今（18）日復職，傳出關鍵是因為立法院函文解釋，認定助理費係「實質補助，彈性勻用」，換言之，屬於立委可支配範圍。時代力量黨主席王婉諭說，此判決將對台灣政治造成深遠影響，恐打開了潘朵拉的盒子。

根據高院說法，法官在審理過程中除申請釋憲外，也曾向立法院發函，請立法院說明助理費性質。立法院回覆指出：「公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足」、「本質屬立法委員補助費性質」。王婉諭表示，這份回覆是判決核心。法官因此認定，即便高虹安要求員工繳回薪資或浮報薪資，由於助理費本質為立委補助，因此不構成貪污。二審因此判高虹安貪污無罪，僅登載不實成立。

王婉諭指出，立法院回函的說法與國民黨立委陳玉珍先前提出的修法內容相符。陳玉珍認為，公費助理費本來就是給立委補貼，應直接入帳，不必規定給助理。據媒體報導及政論節目回應，該法案內容完全照抄立法院法制局建議，但法制局報告由誰簽呈？誰將國會助理權益置於此處？她呼籲立法院長韓國瑜對此事給出說明。她強調，立法院對助理費的詮釋無法認同，依其過去立委經驗，每項補貼仍需憑證與紀錄，才能算是補貼。

王婉諭指出，助理薪水直接匯入助理帳戶，勞健保掛在立法院，每月需提報名冊和薪資清冊，若薪資未達上限，立法院不會全額撥款。她認為這不應被視為立委補貼，判決中稱改撥給助理是稅務問題，更是理解錯誤，立法院這種詮釋方式，可能為司法實務開危險先例。高虹安案涉金額約11萬元，若此例開啟，未來即便立委將每月57萬元助理費納為己有，也可能不構成違法。她稱之為真正的「貪污合法化」。

王婉諭指出，貪污金額固然重要，但守住界線更為關鍵。若認真依法的人受損，而挪用公帑者獲正當性，台灣政治將面臨全面沉淪。她呼籲，立法院長韓國瑜應出面說明，以保障助理權益。她表示，她向來不評論司法判決，尊重法官依證據與法律做出的決定。她指出，本案尚在訴訟中，最終定讞結果尚未明朗。然而，立法院回函對法庭判決造成誤導，恐讓台灣政治陷入危險局面。

王婉諭呼籲，韓國瑜須出面說明，阻止錯誤詮釋，保障上百位助理權益。她強調，此舉不僅關乎個人補助，也關乎台灣政壇是否避免開啟潘朵拉盒子，維護民主法治秩序。

