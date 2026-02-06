高虹安新竹市長民調破五成 林志潔：調查做法與對比方式「較為特殊」

針對《TVBS》公布「2026新竹市長可能人選」民調，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔6日表示，民調做法與對比方式比較特殊，但尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願。 圖：翻攝自林志潔臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 新竹市長選舉將在年底登場，《TVBS民調中心》昨日公布「2026新竹市長可能人選」民調，現任市長高虹安無論對上民進黨潛在對手，也是陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，或是加入時代力量黨主席王婉諭「三腳督」局面，都完全捏壓對手。對此，林志潔今（6）日回應，表示民調做法與對比方式比較特殊，但尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願。

根據《TVBS民調中心》昨日公布「2026新竹市長可能人選」民調，當高虹安對上林志潔時，有50%市民支持高虹安，28%市民支持林志潔，兩人差距超過兩成，另外22%尚未決定。

除了高虹安與林志潔兩人對決外，《TVBS民調中心》還做了加入王婉諭「三腳督」調查，而調查顯示，有48%市民支持高虹安，25%市民支持林志潔，6%市民支持王婉諭，20%市民未表態。這也顯示不論王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

針對這份民調，林志潔今日回應，表示由於民調做法與對比方式比較特殊，不知為何沒看到高虹安對王婉諭的比較，且未表態市民多達25%。而她身為市民，尊重各民調公司與新竹市民的意願，期盼高虹安能好好專心市政建設，落實承諾。至於民進黨新竹市長侯選人，林志潔強調，民進黨一定會推出對新竹最有規劃願景，也最有戰力的候選人，團結台派朋友們，來爭取市民的認同。

此次調查由《TVBS民調中心》於 115 年 1 月 29 日至 2 月 4 日，每日晚間 18:30 至 22:00 進行。調查對象為 20 歲以上新竹市民，共接觸 1,134 人，其中 181 人拒訪，拒訪率為 16.0%，最終完成 953 份有效樣本。在 95% 信心水準 下，抽樣誤差為 ±3.2 個百分點以內。抽樣方式採電話號碼後四碼隨機抽樣，以電話訪問方式進行，並依母體的 性別、年齡、地區及教育程度 等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。

