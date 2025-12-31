高虹安施政滿意度出爐 10大政見均破7成、長者照顧最受肯定 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

最新民調顯示，新竹市政府推動的10大政見獲得市民高度肯定，各項政策滿意度均接近7成；其中，「長者照顧政策」支持率達78.9%。市長高虹安今（31）日表示，市府將持續秉持「市民的大小事，都是市府的大事」理念，不忘謙卑初心，持續推動城市進步，致力打造市民幸福有感的「安居科技城」。

媒體民調最新調查顯示，高虹安10大政策皆獲市民肯定，其中以「長者照顧政策」滿意度最高（78.9%），其次為教育數位升級（74.6%）、年輕家庭照顧政策（73.4%）、不舉債辦建設與穩健財政方針（72.3%）以及環境品質改善（70.5%）。排名第6至第10的政策依序為教育硬體改善（69.9%）、城市觀光行銷推廣（69.9%）、安全通學環境改善（69.5%）、環保永續政策（69.0%）及道路改善（68.3%），滿意度均接近7成，顯示市府施政方向獲得多數市民支持。

在長者照顧方面，市府表示，擴大敬老愛心卡使用範圍並將點數提升至800點，並增加多元使用範圍；同時提供弱勢長輩每月1000元營養金補助、重陽禮金請領資格放寬為55歲以上原住民長輩也可領取，並對百歲人瑞加贈敬老禮金，全方位照顧長輩生活，讓長者在竹市安心生活、健康樂活。

市府表示，致力落實「新竹好學」教育願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間，落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」，打造優質且具前瞻性的數位學習環境。

市府指出，在照顧長輩的同時，推動友善生育政策，生育津貼提高至每胎3萬元，以及托育補助大幅加碼（公共化提升至7500元、準公共化提升至14500元）。並預計自115年3月起，育兒津貼每月加碼1000元，原有補助加上市府加碼後，每月可領取6000元至8000元；未來預計新增 10 處公共托育中心及親子館，減輕家長負擔。

市府提到，高虹安上任3年嚴守財政紀律，累計還債達83億元，平均替每位市民減債超過1萬7000元，將人均負債降低至4911元，朝「零負債城市」穩健邁進。

市府指出，在環保與永續發展方面，市府發布「新竹市2050淨零排放白皮書」及自願檢視報告（VLR），增設1處空氣品質淨化區、3處空氣品質維護區，並啟動焚化爐升級工程及新建1座廚餘堆肥處理廠，提升垃圾處理效能與資源循環成效。

市府指出，推動城市行銷結合科技、文化與生活特色，3年來推出一系列活動，行銷新竹「山（十八尖山）、湖（青草湖）、海（南寮漁港）」城市特色，吸引千萬人次遊客。

市府強調，市府團隊在高虹安帶領下，穩健推動各項政策，民調結果顯示多數市民給予正面肯定，但市府不會因此自滿，將持續傾聽民意、精進施政。感謝市民朋友的監督與支持，市府團隊將不忘謙卑初心，專注市政、用心回應市民期待。

