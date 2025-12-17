高虹安暫過關！顏寬恒、林岱樺、林宜瑾涉詐助理費仍難解

新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉。（圖／翻攝自臉書新竹市長高虹安）





新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉，無罪理由之一，在立法院函覆認為助理酬金屬於立委補助費性質，引發外界好奇，這樣的判例能否替同樣身陷助理費案的立委們解套。律師分析，這次判決關鍵是高虹安並沒有虛報人頭助理，如果其他委員無法自證發錢給助理是「問政所需」，那恐怕難逃法律責任。

立委（民）林岱樺：「司法干預初選。我坦坦蕩蕩，法律一定會還我清白。」

立委（國）顏寬恒：「政治凌駕司法。」



談及助理費案，立法院不分藍綠，皆有人捲入其中，助理費成為立委諸公們的難題，正因一不小心打破紅線，後果不容小覷。但這回新竹市長高虹安二審改判無罪，涉案的立委有多少人能因高虹安而解套？

高虹安助理費案二審大逆轉，其中一大關鍵理由就在於立法院發函解釋，認為編列助理費是補助立委問政所須的財力不足，本質屬於立委的補助費性質。



有了立院背書，高虹安暫時洗清罪名，個案能否成為未來助理費審理「通案」，讓身陷「詐領危機」的民代們迎來曙光，律師給出否定答案。

律師李育昇：「像顏寬恒的案子，如果他是有一個所謂的虛設助理的一個情形，然後這些款項是挪為其他的使用，並沒有作為這個立法委員問政的使用的時候，還是有可能會涉犯貪汙罪的。」



律師分析，差別就在高虹安案並沒有虛報人頭助理問題；但目前檯面上顏寬恒、林宜瑾、林岱樺3人，共通點就是涉嫌利用假人頭詐領助理費，因此想像高虹安一樣無罪，就得先自證發錢給名冊上的助理，是委員「問政所需」，看來未來並非人人都能像高虹安一樣安然無事。

記者vs.內政部長劉世芳：「新竹市的市長高虹安復職的部分，其實我們今天早上詐防條例審完的時候，那個公文已經簽了。」



內政部今（17）日正式簽署高虹安復職申請，對比仍被助理費所困的藍綠立委們，局勢發展兩樣情。

