高虹安會回歸民眾黨嗎？柯文哲喊先拚市政：現在回復黨籍非首要

民眾黨前主席柯文哲今天南下新竹，參加民眾黨內舉辦的「2026該你上場：選戰實務培訓營」街頭宣講活動。被問及新竹市長高虹安的黨籍問題，他回應，現階段回復黨籍對她而言不是最重要的事，而是讓市政重新回到軌道。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲受訪時，有媒體提問，高虹安退黨至今仍是無黨籍，之後會和她溝通黨籍的問題嗎？高虹安會不會回民眾黨？對此，他表示，高虹安隔了一年半才回任，所以最重要的，是要讓市民朋友知道，她有先回歸市政，然後等市政都穩定了以後再來處理這些。

廣告 廣告

柯文哲坦言，回復黨籍在現階段對她而言不是最重要的事情，現階段應該是讓市政重新回到軌道運作。

高虹安。（圖／新竹市府）

值得注意的是，國民黨主席鄭麗文先前也曾在網路節目中，被問及是否爭取高虹安加入國民黨，當時鄭麗文表示，尊重高虹安的意願。同時鄭麗文也強調，就算高虹安沒有加入國民黨，也會全力支持她爭取連任。

延伸閱讀

盧秀燕施政滿意度71.3%！營養午餐免費政策獲8成5市民肯定

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

AIT高層15天3訪盧秀燕 台美關稅協議月中簽署送立法院