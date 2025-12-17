高虹安有望復職 恐領回「17個月停職半薪」164萬元？內政部說話了

政治中心／李紹宏報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費，如今二審大逆轉，貪污部分獲判無罪，引發熱議。內政部長劉世芳今（17）日證實，已收到新竹市政府來函，正式請求恢復高虹安的市長職務，而停職期間的薪資補發問題成為關注焦點。據了解，高虹安市長月薪含加給約19萬3410元，若依規定補發半數本俸，能領取高達17個月的薪資！

高虹安有望復職，引發熱議。（圖／資料照）

全案起源於高虹安在擔任立委期間，被控浮報助理酬金及加班費。台北地方法院於2024年7月26日一審判處其7年4個月徒刑，並褫奪公權4年。內政部當日即依《地方制度法》停止其市長職務，期間由副市長邱臣遠代理市政，直至今日啟動復職程序。

廣告 廣告

依據《公務人員俸給法》規定，停職人員於復職後應補發停職期間未領之本俸，高虹安停職至今共17個月，若依規定補發半數本俸，以每個月19萬3410元計算，合計金額預計約為164 萬3985元，確切補發金額仍以市府核算為準。

「停職核薪」處理作業流程表。（圖／翻攝自行政院人事總處官網）

至於高虹安被停職17個月的薪水是否將補發？劉世芳表示，「（若）復職以後就照常，就會給啦。程序上怎麼走就怎麼走」。

不過，內政部先前曾表示，民選地方行政首長停職期間是否發給半俸，須視案件性質而定。考量高虹安案涉及《貪污治罪條例》，為展現政府掃除貪污、建立廉能政治的決心，因此內政部在高虹安停職期間並未先行核給半數俸額。

更多三立新聞網報導

快訊／貪污二審逆轉！高虹安「燦笑跑行程」談復職：當然愈快愈好

高虹安涉貪無罪 媒體人：此判決唯一好處是斷了黃國昌選新竹的路

高虹安二審逆轉「一堆法律人嘖嘖稱奇」 律師曝2疑點：沒主觀犯意？

高虹安二審貪汙改無罪！王定宇轟立院法制局幫解套：到底誰授意不實陳述

