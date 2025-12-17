高虹安有望一口氣領回「破百萬薪水」！復職將補發17個月半俸 詳細數字曝光

停職中的新竹市長高虹安涉詐領國會助理費，不過二審貪污罪逆轉撤銷，新竹市政府已去函內政部請求復職。而高虹安停職1年5個月，復職後依規定將可補發這段期間的半數本俸，據了解，高虹安的月薪含加給約19萬3410元，若這17個月一口氣補發，可領約164萬3985元。

高虹安於2024年7月26日一審被宣判7年4個月，並褫奪公權4年，其新竹市長職務當時即依《地方制度法》被停職，並由副市長邱臣遠代理。而二審近日出爐後，內政部長劉世芳今（17）日表示，已收到新竹市政府請求高虹安復職的來函，正在簽辦當中，

​依《公務人員俸給法》規定，依法停職人員於停職期間得發給半數之本俸；復職人員補發停職期間之本俸，在停職期間領有半數之本俸者，應於補發時扣除之。

根據報導指出，高虹安任職市長期間，每月薪俸額含加給約為19萬3410元，若依規定補發被停職的17個月半數本俸，可拿約164萬3985元。

而內政部日前指出，民選地方行政首長停職期間是否發給半俸，須視案件性質而定，劉世芳今日對此則回應，「復職以後就會照常給，程序上怎麼走就怎麼走。」

