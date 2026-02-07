高虹安未恢復黨籍 柯文哲：先回歸市政再處理政治

民眾黨前主席柯文哲出席「2026該你上場：選戰實務培訓營」活動。民眾黨提供。



新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費而退出民眾黨，不過該案在二審出現大逆轉，讓停職17個月的她得以重返新竹市政府，不過高至今尚未申請恢復黨籍。對此，民眾黨前主席柯文哲今（2/7）天表示，之前有跟高虹安說過，回任後先以市政為優先，等穩定以後再來處理政治方面的問題。

民眾黨今天在新竹舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」活動，柯文哲陪同黨內各議員參選人站在街頭宣講，新竹市副市長邱臣遠也現身力挺，不過未見高虹安的身影。對於高虹安至今尚未申請恢復黨籍，柯文哲表示，之前有跟高虹安說過，回任後先以市政為優先，等穩定以後再來處理政治方面的問題。

柯文哲強調，恢復黨籍在現階段對高虹安而言並非最重要的事情，應該先讓市政重新運作。

另外，對於未來會不會加強跟年輕族群溝通，柯文哲表示，自己接任國家治理學院院長後，未來會以青年培訓為主要業務，所以類似今天的活動會越來越多，新竹是首場示範，成功以後就把經驗帶到台灣各地，替黨內所有候選人招募志工，「所以今天這個訓練班是一個model，就是測試。」

