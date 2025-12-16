高虹安案二審大逆轉 何志勇讚許法官獨立審判的骨氣

高虹安案二審大逆轉，清華大學兼任助理教授何志勇表示，敬佩她的勇氣，也贊許司法風骨。（圖：何志勇臉書）

新竹市長高虹安被控立委助理費涉嫌貪污案，高院二審今天改判6個月、可易科罰金，高虹安也隨即向內政部聲請復職。對此，已經宣布爭取新竹市長國民黨提名的清華大學兼任助理教授何志勇表示，二審貪汙案部分改判無罪，對於高虹安市長歷經這麼多個月以來的委屈和壓力，表達同情，更敬佩高市長的勇氣。

何志勇批民進黨政府「利用司法對在野黨縣市首長進行政治追殺」，從年初的大罷免、到所有「辦藍不辦綠、辦政敵不辦自己人」，司法已經成為賴政府「毀台亂政」最骯髒的武器。他相信這絕對還不是終點。

廣告 廣告

對於民進黨政府浪費司法和社會資源到這種程度、造成人民恐慌與社會不安到這種程度，絕對是一個最不好的示範。何志勇說，民進黨和賴政府已經自我證實：自己就是台灣一切的亂源。所幸，司法人員有獨立審判的骨氣，值得國人讚許和支持。

何志勇強調，民主的基礎在於法治，這是中華民國立國的根本；司法獨立也是中華民國在台灣能持續進步、推進民主化的基石。司法確保國家和人民之間的契約關係，唯有透過健全的契約關係，人民才會相信有公平正義，也才會相信可以在這個社會上彼此公平競爭。

何志勇還說，相信「藍白只能持續合作與努力」，用所有的勝選來制裁民進黨政府的毀台亂政。才能真的做到「抗賴保台」，才是真正的愛台灣。（張柏仲報導）