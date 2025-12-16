高虹安案二審大逆轉 周榆修喊話民進黨：從此開始停止撕裂國家

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

針對今日高等法院，對於新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金。民眾黨秘書長周榆修今（16）日表示，希望民進黨政府，已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式，再度把這個國家陷入混亂。

周榆修說，今天高院的判決，很清楚明白的昭告台灣社會，高虹安市長沒有貪污，很清楚明白的向全台灣人民說明了高虹安市長沒有貪污，我們也希望民進黨政府，已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式，再度把這個國家陷入混亂。

周榆修說，這幾年來，從這個案子開始，用這樣追殺的方式對高虹安，對高虹安來講一定是一個煎熬，所以他要再度強調，今天的判決很清楚，高沒有貪污，不是貪污犯。



