高虹安案二審大逆轉 民眾黨秘書長：請停止撕裂國家

遭停職的新竹市長高虹安涉嫌立委任內詐領助理費案，二審出現重大轉折。台灣高等法院改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，與一審判刑7年4月的結果大相逕庭。台灣民眾黨祕書長周榆修聆判後表示，高院判決清楚昭告台灣社會高虹安沒有貪污。

民眾黨秘書長周榆修。（圖／中天新聞）

高虹安被控於民國109年擔任立委期間，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款。一審台灣高等法院依貪污治罪條例判刑7年4月，並宣告褫奪公權4年。二審高院改判後，檢察官得上訴，但被告不得上訴。

廣告 廣告

高等法院二審宣判高虹安貪污罪不成立。（圖／高虹安臉書）

同案被告方面，一審將高虹安立委時期4名辦公室主任中，黃惠玟等3人依同罪名判刑1至2年，緩刑3到5年不等；陳昱愷無罪。二審高院將王郁文判處有期徒刑3月，緩刑2年；黃惠玟判處有期徒刑4月，緩刑2年；陳奐宇判處有期徒刑2月，緩刑2年，有期徒刑均可易科罰金；陳昱愷維持無罪判決。

周榆修受訪時表示，民進黨政府把國家搞得四分五裂，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式讓國家陷入混亂。

延伸閱讀

徐國勇猛酸藍白合主席峰會「失敗」 民眾黨打臉：聞過則怒

藍白黨魁明日會面 李乾龍：莫忘2024的遺憾

陳佩琪參選2026澎湖縣長？民眾黨高層：第一次聽到