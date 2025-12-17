高虹安案二審改判 林岱樺籲推動助理費制度合理化

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費二審改判6月。同涉詐領助理費案的民進黨高雄市立委林岱樺今天說，助理費不該成為政治人物的陷阱，並呼籲推動制度合理化。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月；經上訴，二審台灣高等法院改判依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

同樣也涉及詐領助理費案的林岱樺今天在第2場政見說明會後接受媒體聯訪表示，自己的原則是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，「因為沒有任何一毛錢，進入到我私人的口袋，也沒有人頭助理」。

林岱樺說，這份判決再次凸顯了現行「立法院組織法」對於立委助理費用核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險。助理費的本質，就是協助立委問政及服務選民，「不該成為政治人物的陷阱」。

她並呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

林岱樺今天舉行第2場政見說明會，針對市民的居住、交通、長照等問題，提出導入AI的解決方案。包括4年內，建設一個沒有紅綠燈的中正路交流道來解決塞車問題；還有透過公車、清潔車偵測道路坑洞，24小時內完成修復。

在農業缺工問題上，她主張設置「智慧農機合作社」，農友可租借機器人進行採摘、鋤草與搬運。同時主張大量興建社宅，並鬆綁租期限制，讓青年成家住得更長久。在空品問題上，則主張在公車、捷運、路燈加裝空氣濾淨科技。

民進黨高雄市長初選白熱化，目前共有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑表態參選。除了林岱樺今天舉行政見說明會，邱議瑩今天下午也預計到鳳山區車隊掃街及到黃昏市場拜票。（編輯：黃名璽）1141217