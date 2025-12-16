高虹安案二審法官看顏色判案？律師揭昔曾喊助理費≠薪資！

論壇中心／李佳穎報導

日前因在立委任內涉貪助理費、一審判有罪遭解職的新竹市長高虹安，全案經上訴二審後，高院今（16）日上午10點宣判，一審貪污罪部分撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」，輕判6月徒刑、得易科罰金。對此，律師陳又新在《台灣最前線》揪出，郭豫珍法官昔日在審議員涉貪案的裁定書中寫道，「公費議員助理的補助金、慰勞金，『並非議員薪資的一部分』，不可任由議員將它挪用、甚至納入私囊。」請郭豫珍法官解釋一下，為何對不同的人，法官見解會截然不同？

另外，律師陳又新分析從貪污案改判「使公務人員登載不實罪」就表示，法官認定高虹安有浮報助理費的事實，而浮報完接下來就是「挪用」了，既然都認定有「挪用」助理費了，陳又新提出疑問，「為何寫虛偽的文書是有罪，而挪用錢是無罪呢？」

陳又新找出郭豫珍法官在高院111年聲再字140號，審時任民進黨台北市議員童仲彥涉貪案的裁定書中寫道，「議員公費助理的補助金、慰勞金，都是議會編列預算，『不是議員薪資、補貼』，不可任用議員挪做他用」。藉此質問郭豫珍法官，難道顏色不同法律見解就可以不同嗎？

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：虹案涉貪二審無罪＝旗袍法官認定「挪用」無罪？律師揭昔曾喊助理費≠薪資！

