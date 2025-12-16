高虹安案二審法官遭嗆！周軒：和陳玉珍提案說明一樣

即時中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發外界質疑自肥。未料今（16）日高院二審便對新竹市長高虹安助理費案做出逆轉判決。二審改判涉《使公務人員登載不實罪》，刑期6個月得易科罰金，貪污罪全數撤銷。對此，政治評論員周軒在臉書發文嘲諷，高院二審法官見解與陳玉珍修法說明相符，認為助理費屬立委實質薪資，法官判決等於為助理費修法提供司法依據。

國民黨立委陳玉珍近日力推「助理費除罪化」修法，引發社會熱議。該修法主張將立委助理費統籌運用，甚至可免除檢據核銷，外界質疑可能變相自肥。未料今日，高院二審就對遭停職的新竹市長高虹安助理費案做出逆轉判決。

高虹安任立委期間，涉嫌詐領助理費11萬多元，一審時被依利用職務機會詐取財物罪判刑7年4個月，褫奪公權4年，並被停止市長職務。案件上訴高院後，高虹安曾以悲情訴求辯護，二審結果出大逆轉。高院法官改判高虹安涉《使公務人員登載不實罪》，判刑6個月，可易科罰金，原貪污罪部分判決全數撤銷。

此判決一出，周軒立即在臉書發文嘲諷，高院二審法官的見解和陳玉珍提案修立院公費助理費的說明一樣。「助理費屬立委實質薪資的一部分，立法委員對此補助費運用自有完全處分權，其運用也不限於助理費」。周軒酸，陳玉珍實在是白白挨罵了，高院判例直接為助理費運用提供司法依據，讓陳玉珍修法的爭議看似被法官「先行解套」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

