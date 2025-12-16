高虹安案二審貪污改判無罪 民眾黨聲明：讓社會看見司法應有的公平性

高等法院今（16）日就新竹市長高虹安涉立委任內助理費案作出二審判決，改依使公務員登載不實罪判處有期徒刑6月、得易科罰金，並就貪污部分改判無罪，高虹安隨後表示將依法儘速完成復職程序。對此，台灣民眾黨也透過臉書發文，指出高院願意重新檢視一審量刑結果並予以修正，且認定高虹安未涉及貪污，「還予高市長清白」，讓社會看見司法應有的公平性。

民眾黨表示，本案自偵辦以來外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。民眾黨主張，高虹安在立委任內助理確有實際加班、投入公務服務，相關支出用於公務用途，並無款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防工具，更不應因人設案、因黨設標準，期盼此一判決能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法回歸公平、公正與人民信賴。





※未經判決確定者，應推定為無罪

