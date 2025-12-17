高虹安案二審逆轉 律師點出立法院公開祕密：可預期1事

新竹市長高虹安16日二審獲撤銷貪汙罪，17日首度公開露面，她表示，對於復職一事，當然希望是愈快愈好。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費，一審依《貪汙治罪條例》將她重判7年4月，二審台灣高等法院昨（16日）判決大逆轉，認定不構成貪汙，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金；未來檢方若提出上訴，終審最高法院成關鍵戰場。對此，律師王至德表示，判決其實點出了一個立法院公開的祕密，就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用；他並說，可以預期的是檢察官一定會上訴，畢竟這個判決算是顛覆了以往的實務見解，整個司法界都在等著看最高法院要不要採用高院這次的見解。

高虹安被控於民國109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。二審台灣高等法院16日判決大逆轉，認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，且她支付私聘助理等費用已逾檢方指控的詐領金額，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。

對此，王至德昨（16日）晚間分析指出，以前的觀念是報加班費卻沒給助理，拿去當公積金，就是貪污，但二審法官認為立法院的助理費本質上是對立委的「實質補助」，讓立委統籌運用，意思就是說這個錢就是給你的，只要最後你公費助理跟自費助理的薪水加起來有超過助理費就好了。而高虹安雖有「低薪高報」產生的差額（公積金），大約11萬多；但是高虹安另外自己掏腰包給私聘的助理的薪水加起來超過15萬。比她從立法院「多領」出來的錢（11萬）還要多，那就沒有「不法所有意圖」，也就是她沒有把國家的錢放進自己口袋買包包，而是真的用在請助理上。

王至德續指，高院有發函問立法院這個助理費的性質，立法院回函說「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質」也就是說雖然名義是助理費，但是實質上就是補助立委的性質（這裡應該可以算立法院助攻+1）。

另外，王至德提到，高虹安第一次當立委只是沿用前人的制度，另外也從法制用語、預算編列方式、中央主計主管機關歷來的定義等等的方向來作為高虹安不構成貪污罪的理由，不過重要性都比不上前面所說的，高院重新定義了「助理費」的性質為實質補助！

那為什麼「偽造文書」有罪？王至德說，因為高虹安雖然沒把錢放進口袋，但高虹安跟助理約定薪水是7萬，卻向立法院申報8萬。法官認為不管你錢後來怎麼用，你明明只給7萬，卻在公文書上寫8萬，這就是「使公務員登載不實」。

最後，王至德表示，這個判決其實點出了一個立法院公開的祕密，就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用。二審法官選擇了比較符合政治現實（也比較寬容）的見解，認為只要錢是用在公務身上，就不算貪污。但他直言，可以預期的是檢察官一定會上訴，畢竟這個判決算是顛覆了以往的實務見解，就算檢察官不想上訴也不行了，因為整個司法界都在等著看最高法院要不要採用高院這次的見解，最高法院會不會買單這個「實質補助」的見解？繼續看下去。

