高虹安案二審逆轉 杜奕瑾質疑法官「引用不存在的文字」：支持檢察官上訴

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉改判貪污無罪，本月18日復職。新竹市政府提供



新竹市長高虹安助理費案在二審出現大逆轉，高院以立法院回函，指助理費和加班費本質上應屬於「實質補助，彈性勻用」性質，因此改判貪污無罪。民進黨立院黨團18日收到該份公文，但公文內容未見高院法官所認定之助理費性質為「實質補助，彈性勻用」以及補助立委問政所須財力不足等內容。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，大家錯怪立法院法制局了，法官竟然引用不存在的文字，因人設事？支持檢察官上訴。

杜奕瑾今在臉書發文，他引述《鏡報》報導表示，「立法院指出，公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。文件中似乎未提及高院所說助理費及加班費性質屬『立法委員補助費』，可由立委統籌彈性運用之文字。」

廣告 廣告

杜奕瑾指出，眾所矚目案件，一次有三位法官，主要判決依據還會有這麼容易驗證的錯誤？沒有任何的機制可以調查問題判決原因嗎？「大家錯怪立法院法制局了，法官竟然引用不存在的文字，因人設事？支持檢察官上訴。」

民進黨團收到立法院函覆高等法院的公文內容。翻攝畫面

民進黨團收到立法院函覆高等法院的公文內容。翻攝畫面

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜