高虹安案二審逆轉 民眾黨：讓社會看見司法公平性

（中央社記者陳俊華台北16日電）停職的新竹市長高虹安涉貪案，二審改依偽造文書罪判6月，得易科罰金。民眾黨今天表示，高等法院認定高虹安未涉及貪污、還給高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性；盼此判決能成為檢視過往類似案件的起點。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪遭判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

台灣民眾黨今天透過媒體群組表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還給高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨說，案件自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出也多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨說，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。（編輯：謝佳珍）1141216