高虹安案二審逆轉！竹市藍委鄭正鈐：很高興看到夥伴走過風雨

新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費，高院二審撤銷原貪污罪判決，改依使公務員登載不實偽造文書判刑6月，得易科罰金。曾和高虹安一起攜手挺過大罷免的國民黨立委鄭正鈐表示，很高興看到高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利。

高虹安和鄭正鈐。（圖／翻攝鄭正鈐臉書）

高虹安被控於民國109年擔任民眾黨不分區立委期間，虛報助理酬金及加班費，涉嫌詐領46萬餘元。檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴高虹安及4名助理。去年7月26日，台北地方法院一審判決高虹安有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，高虹安隨即提起上訴。

鄭正鈐（中）、高虹安（右）。（圖／中天新聞）

一審判決後，高虹安遭停職處分，由副市長邱臣遠代理市長職務至今。二審經開庭辯論終結後，16日宣判大逆轉，撤銷貪污罪名，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪6個月，得易科罰金且可上訴。

鄭正鈐和高虹安都挺過罷免案考驗。（圖／中天新聞）

鄭正鈐表示，今天，高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪污重判，明確認定不構成貪污治罪條例犯罪。很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。

