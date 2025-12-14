高虹安案二審16日宣判 沈政男預言判無罪：法官根本審不下去

新竹市長高虹安在任職立委期間，涉嫌詐領助理費被依貪污罪起訴，去年7月26日法院一審依貪污治罪條例判刑7年4個月，內政部隨後將她停職，高虹安不服提出上訴，二審將於12月16日宣判。對此，精神科名醫沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。

新竹市長高虹安案件二審將於16日宣判。（資料照／中天新聞）

沈政男今（14）日在臉書發文，最近律師考試放榜，不少人在網路報喜，殊不知，考上的人不過是將要加入一個荒謬到可笑的法政體制。柯文哲抗告法庭直播變錄影，竟然高院駁回，說是「宣判後5日內公開播送」的司法院行政命令沒有違背新修法的《法院組織法》第90條關於公開播送的規定。連高院法官都搞不清楚立法緣由、歷程與精神！然後你以後要在他們面前打官司？

廣告 廣告

沈政男提到，幾個月前修法，就是為了法庭直播，立法意旨很清楚，要不要直播或事後播出，留給當案的法官來判定，結果司法院的行政命令，直接把直播的選項槓掉了！只能宣判後5日內播出。這就是台灣的司法院水準。2028政黨輪替以後，那些曲解法律，胡亂發布行政命令的人，都會被追究法律責任。

沈政男接著表示，閣揆卓榮泰不副署，現在綠營也在說倒閣、解散國會，但實際上是你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上已經重選一次，不可能再重選了！

精神科名醫沈政男。（資料照／中天新聞）

沈政男痛批，難怪綠營一直說憲訴法違憲、財政收支劃分法違憲、憲法法庭開不成也違憲，「違不違憲，是你們說了算啊？最新民意就是大罷免的結果，也就是藍白為多數的國會，他們制定出來的法律，在還沒被宣告違憲之前，就是合憲，你們就是必須遵守，不然2028以後，就會被追究法律責任」。

沈政男預告，「卓榮泰不敢不副署！因為，他怕被關！」當然，卓榮泰大可把球踢回給賴清德，說，我副署以後，你不要公布就好了！不要傻到被賴清德推到第一線。然後就看賴清德敢不敢不公布立法院通過的法律了。人類歷史上竟然會出現這麼荒謬的法政體制，洛克、孟德斯鳩在天有知，都要哭笑不得了。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

沈政男再預告，「12月16日，高虹安的助理費貪污案二審，會被判無罪！」原因是二審法官當初根本審不下去，要求釋憲，理由是「公費助理」的定義不清楚，此案能不能適用貪污治罪條例大有疑問，既然如此，如果邏輯有通的話，就應該判無罪！

延伸閱讀

政院擬「不副署」財劃法！沈政男預言結局：綠營已經註定是輸家

大罷免失利後祭出「不副署」？名醫：法理與民意皆難支撐

蔣萬安年輕人支持度輸王世堅！沈政男曝可能原因：很奇怪