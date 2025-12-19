高虹安案助理費解釋公文「羅生門」！林楚茵批有人說謊：韓國瑜出來面對

高虹安貪污案高院出庭。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安助理費案在二審出現大逆轉，高院以立法院回函，指助理費和加班費本質上應屬於「實質補助，彈性勻用」性質改判貪污無罪，僅依公務員登載不實判刑6月得易科罰金。然而，後續卻出現「羅生門」，立院秘書長周萬來回覆高院的公文曝光，卻被發現並無高院所稱內容。對此，民進黨立委林楚茵今（12/19）再度PO出公文質疑：「高院與立法院法制局，到底是誰在說謊？」

林楚茵今在臉書發文指出：「真相只有一個！到底是誰發明了『助理費＝立委補助費』的見解？」她談到，判決書指稱，是依據立法院函覆的「法制局報告」，認定助理費本質是補貼立委。她指出，但是，當她前天發函索資拿到立院的報告中，內容根本沒有寫「助理費是補助費」，這就衍生出一個嚴重的羅生門。

林楚茵質疑，究竟是「高院說謊？」是法官拿到報告後「自行腦補」、「超譯」，把法制局沒寫的內容塞進判決書，用來幫被告脫罪；還是「法制局說謊？」她直言，如果法制局給法院的版本真的有這句話，那就是立法院行政體系在回覆立委索資時，刻意隱匿、少給資料。

林楚茵強調，她所拿到的版本跟法院所稱的不一樣，是法院無中生有，還是法制局欺騙立委，喊話：「請韓國瑜院長出來面對，這句『助理費是補助費』到底是誰發明的？兩個單位，一定有一個在說謊！」

林楚茵PO出立院法制局回函，其中並無高院判決所稱對助理費的相關解釋。翻攝林楚茵臉書

