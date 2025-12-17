高虹安案國會函覆高院成審判關鍵 韓國瑜：會提供內容給來函委員

立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案。(記者王藝菘攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院函覆資料成為高等法院審判「高虹安案」貪污部分無罪之關鍵，民進黨團幹事長鍾佳濱今批評此舉是陷委員於不義，導致他們被選民質疑，要求立法院長韓國瑜讓各委員知道立法院出了什麼意見。對此，韓表示，已有委員正式來函要求，院本部會提供給該委員，若各黨團有意見，也可以來函。

韓國瑜今召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案。歷經約1個小時的討論，總計保留19案，全案預計於19日院會進行處理。

協商前，鍾佳濱提出請求，指最近關於立委助理費屬性，看到新聞報導，立法院法制局或不知道哪個單位出意見給高院，但韓院長曾說，「您不能代表三個黨團的意見。」現在立法院提供意見被高院援引，委員都搞不清楚立法院給了什麼意見，「選民質疑我們說一套、做一套，陷委員於不義」，要求讓大家知道立法院提供了什麼意見，並強調「我們沒有同意立法院代表我們出具給高院意見。」

對此，國民黨立委羅智強提出2點意見，首先，今天是討論總預算案附屬單位預算，尊重民進黨團如何行使自身權利，「你們可以排個專案報告。」其次，到底助理費使用性質為何，今天高院問立法院，立法院作為行政機關，行政事項本來就有權利解釋，針對法律案、預算案，才是立委要共同協商。

韓國瑜則說，「已經有委員正式來函要求，我們會回答這位委員，這位委員一收到大家都會知道，就不講名字了，院本部會提供。」民進黨團書記長陳培瑜問，「是否可以給各黨團？」韓回覆：「有意見可以來函。」

民進黨團總召柯建銘質疑，「身為院長，這樣的公文可以由法制局擅自發嗎？助理費是薪水一部分嗎？這是影響判決重要的關鍵，作為院長應管理這個問題，否則的話，總統請你去(國政茶敘)，你說沒有各黨同意不能去，卻可以同意逕自這樣做，這是很重大問題，是重大事項。」

