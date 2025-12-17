高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺強調，她的原則很清楚，就是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因。她表示，沒有任何一毛錢進入到她私人的口袋，也就沒有人頭助理。林岱樺指出，這次高院判決再次凸顯了現行《立法院組織法》中，對於立法委員助理費用的核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險。

針對高虹安案二審判決，林岱樺說明，高院判決引用了《立法院組織法》的立法意旨，明確回歸到立法意旨，是給助理的實質補貼、彈性勻用，是很明確的助理費的定義。她認為，與其說是除罪化，不如說是制度討論，現在各方正反意見討論不管如何，都可以確定這樣的立法瑕疵長久存在。

新竹市長高虹安。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，一個成熟的民主國家，就是存在著合理的、多元的討論空間。她強調，助理費的本身就是協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化。

林岱樺提到，外交部長林佳龍也提到，不需要對她未審先判的輿論操作，這對她並不公平。她感慨地說，「我坦坦蕩蕩、清清白白，沒有一毛錢做任何私用。」林岱樺進一步說明，高院的判決明確定義，助理費用是給立委的實質補貼、彈性運用，當然沒有虛報、詐領。立法院是代辦單位，立委、助理雙方是勞雇關係,而不是立法院與助理。

看到高虹安助理費案二審改判，林岱樺呼籲助理費制度應該合理化。（圖／中天新聞）

高虹安涉嫌詐領助理費案二審宣判大逆轉，法院撤銷一審判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年的貪污罪判決，改判貪污無罪。但涉及使公務員登載不實，依偽造文書罪改判有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元，全案可上訴。逆轉的關鍵原因在於，高院法官認為立法院助理費屬於立委實質補助性質，具有彈性使用空間，認定高虹安等人並無詐取財物之意圖。

