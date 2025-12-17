高虹安案改判 林岱樺籲助理費制度合理化：勿成政治人物陷阱

林岱樺今舉辦政策說明會。（翻攝自林岱樺臉書直播）

新竹市長高虹安任職立委期間涉助理費爭議，昨（16日）二審判決出爐，高院認定貪污罪無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月；同樣捲入助理費案的民進黨立委林岱樺今（17日）呼籲，應推動助理費制度合理化，避免成為政治人物的陷阱，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

高虹安因任職立委期間被控詐領助理費，一審依《貪污治罪條例》判處7年4月徒刑、褫奪公權4年，並遭內政部停職，不過二審高等法院昨日改判，貪污部分無罪，改依使公務員登載不實罪判處6個月，可易科罰金18萬元。

廣告 廣告

同樣涉及助理費案的林岱樺今日舉行參選高雄市長政策說明會，受訪時被問及高虹安案件，她表示，高院判決再次凸顯現行《立法院組織法》對於立委助理費用核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險，她指出，助理費本質是協助立委問政及服務選民，「不該成為政治人物的陷阱」。

林岱樺呼籲，社會應充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」，她強調，自己原則清楚，就是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢進入到她私人的口袋，也就不存在人頭助理。





更多《鏡新聞》報導

林佳龍聲援林岱樺不應未審先判 陳水扁讚許：會做官也會做人

同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

涉詐助理費高虹安無罪、他坐牢1年半 童仲彥：關就關了沒事