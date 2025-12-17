高虹安案旗袍法官惹議！講話「濃濃ㄦ話音」影片遭挖
政治中心／楊佩怡報導
新竹市長高虹安二審判決大逆轉，北院一審認其立委任內虛報助理費涉貪11餘萬判7年4月，高院昨（16）日二審改判貪污無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪判6個月，其中，承審法官郭豫珍的判決更成為輿論爭點。就有網友挖出過去郭豫珍在演講時的說話語氣，竟是「滿滿捲舌音」，甚至還出現ㄦ話音，讓網友忍不住直言「我是一輩子沒遇過這種講話方式的人」。
高虹安涉貪汙案的承審法官郭豫珍，被網有挖出過去演講時竟有「濃濃捲舌音」，引發熱議。（圖／翻攝自X@風暴士兵Taiwan only）
粉專「風暴士兵Taiwan only」在X帳號上翻出過去法官郭豫珍在演講時的片段，影片中的她一身藍色旗袍，正以南宋詞人辛棄疾的《青玉案‧元夕》中的名句「眾裡尋他千百度，驀然回首」，來分享自己的心境。不過仔細聽，卻能發現郭豫珍的說話非常「字正腔圓」，與大多數台灣人的說話方式大不同；講話過程中，還會不時搭配誇張的手勢，猶如中國戲曲裡的演員。
郭豫珍過去替《警廣》拍攝反詐騙影片時，被網友抓包她說話不時出現「ㄦ話音」。（圖／翻攝自警廣官網）
此外，在另一部影片中，郭豫珍先是介紹自己是台灣高等法院法官，緊接著她便用捲舌音呼籲民眾不要被詐騙集團騙，其中在講到「字眼」一詞時，可以很明顯聽出她用ㄦ話音說「字眼ㄦ」，獨具個人特色。郭豫珍的演講影片讓《風暴士兵Taiwan only》忍不住說道：「不知道各位在現實生活中有沒有認識這種講話方式的人？ 反正我是一輩子沒遇過」。
郭豫珍（左）除了是台灣高等法院法官外，也是國內知名藝術家。（圖／民視新聞）
影片曝光後，不少網友留言表示，「尊貴、自傲自戀、高收入高社經的上流人士。跟翁曉玲那類是一樣的」、「她怎麼不去參加北韓的歌舞團啊。感覺金正恩會很喜歡這一味」、「這種就是標準滯台支…」、「就是標準以前台灣外省人或中共國人自以為優雅的假掰說話方式」、「網路上有法院抱怨她寫的判決書」、「這是戲曲學校出身的法官嗎？」、「我是真的覺得這種說話方式實在會引起旁人的生理不適」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：高虹安二審「旗袍法官」講話濃濃ㄦ話音！演講影片遭挖…網：戲曲學校出身？
