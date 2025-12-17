高虹安案法官遭肉搜 藥師：北檢不辦嗎？

▲新竹市長高虹安貪汙罪不成立，承審法官郭豫珍遭肉搜起底。（圖／翻攝郭豫珍臉書）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉貪助理費，一審認定涉貪污罪，判處7年4月徒刑，不過二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。高虹安案情大逆轉，準備復職，而該案法官郭豫珍也遭肉搜起底。藥師林士峰質疑，北檢不辦嗎？

根據媒體《鏡報》報導，「郭豫珍過去曾辦過陳水扁案，也駁回過桃園市長鄭文燦羈押抗告案，郭還是出了名的畫家法官，其作品常遠征國外參展，替台灣爭光，但司法圈內部卻常用『被司法耽誤的藝術家』來形容她，因為郭豫珍常被詬病裁判書請法官助理代班，寫出來的判決書又常被司法耆老抓包搞烏龍。」

資深媒體人黃智賢轟黃智賢郭豫珍是「貪官之友」，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭，實在可悲，可鄙，可恨。

藥師林士峰說，「高虹安案大逆轉，被判沒有貪汙，可以復職。大批的民進黨支持者正在崩潰，甚至把法官都肉搜出來，試圖染紅，一下旗袍、一下字正腔圓的。記得上次貼法官照片的，火速被抓去羈押近兩個月，這次輪到綠色好朋友們，北檢不辦嗎？」

