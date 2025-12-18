高虹安案法官遭起底！郭豫珍這件事也被酸爆

▲高院法官郭豫珍的演講方式引網友熱議。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安16日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，媒體人黃智賢痛批裁決的法官郭豫珍，其認為助理費是整包給立委「自由彈性運用」的見解真是「貪官之友」。近期也有網友挖出郭豫珍過去在活動中演講的影片，獨特的腔調和手也引起輿論熱議。

社群平台X和Threads上有網友貼出多部郭豫珍談話的影片，並評論道：「這年頭還有人這樣講話啊？」、「一輩子沒遇過在現實生活中這種講話方式的人」。只見網友貼出郭豫珍幫忙拍的全民防詐影片，還有郭豫珍在介紹社區美景的影片，其特殊的講話方式引起網友熱議。

廣告 廣告

而大批網友也紛紛在貼文底下針對郭豫珍談話方式評論表示：「典型的自認高級外省人」、「以為她在演瓊瑤的梅花三弄」、「她是在比蓮花指嗎？」、「多去大安、信義、中正3區的星巴克坐坐，真的會聽到這種口音」、「你是不是不認識民進黨最愛的胡婉玲？」、「這是私下的生活，無需無限上綱地檢視」、「她是在演瓊瑤劇的角色吧？」、「這樣講話怎麼了？」、「台灣到底還有多少這種人？」等。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高虹安助理費成「補助費」惹議！律師怒轟雙標：再上訴恐難無罪

高虹安貪污罪不成立！承審法官郭豫珍遭肉搜 藥師：北檢不辦嗎？

挨批為高虹安開脫？媒體人怒轟「旗袍法官」郭豫珍：人間奇葩