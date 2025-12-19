高虹安案立院函羅生門？王義川：若有一狀況恐要追問韓！

論壇中心／綜合報導

新竹市長高虹安助理費案二審判決大逆轉，立法院函覆遭質疑介入司法，民進黨團今（18日）也收到該份公文。民進黨立法委員王義川在《台灣向前行》節目中出示該公文表示，整篇都沒看到法官郭豫珍判決說明提到的「實質補助，彈性勻用」，質疑「立院回函是這個函嗎？還是有別的函？」更加碼列出所有可能性，直指不是郭法官有事、就是周萬來有事，還有一狀況恐要追問韓國瑜院長。

王義川指出，該公文是去年（2024）10月回函，高院去年9月就要了，當時是寫「為審理前立委高虹安貪污等案件」，相關資料請立院提供，整篇公文只回答了「助理費是立委造冊給立院，說明哪個委員要付哪個助理多少錢」，還有「辦公室每人加班費多少錢、幾個小時」，只要立委造冊出來，立院就付錢。最重要的是，當時高院請立院提供「有關公費助理費制度修法之演變及立法理由」，而立院回覆的意思就是「這些都是公開資訊，我不想解釋，你們自己去看」。王義川質疑，這份回函沒看到「實質補助，彈性勻用」等字眼，郭法官到底是引用哪一份回函？

王義川進一步指出，實際的判決書可能下週會公布，郭法官應該要註明「我下這個判斷，指的是哪個公文的函覆」，如果是這份曝光的公文，代表郭法官擴大解釋了；如果不是這個公文、是另一份公文，立院秘書長周萬來就有事了，因為兩位立委都發公文索取「針對高虹安的案子，高院、立院往來的公文」，而周萬來給立委的是沒有彈性勻用的這一份。

王義川直指第二個狀況，如果郭法官引用的是法制局的報告，那更顯得荒謬，因為法制局的報告都是研究人員的個人意見，封面左上角都寫得很清楚「僅供委員參考」，如果郭法官拿來當作判決的重要依據，那就是她的問題了。

王義川再提第三個情況，除非立法院有發過一個正式的公文給高等法院，說我們認定是這樣，而那些文字被郭法官引用，那如果是這樣，就要回頭找韓國瑜了，因為立法院必須要有共同決議才能發這個公文，對公費助理的解釋要立法院共同大家一個決定。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高虹安案立院函羅生門 王義川：不是郭法官有事、就是周萬來有事！一狀況要追問韓！

