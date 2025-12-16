高虹安案逆轉民進黨「尊重司法」 吳思瑤轟：立法干預司法沒在演

吳思瑤認為高虹安案顯示「立法干預司法沒在演」。（翻攝自吳思瑤臉書）

高虹安立委任內涉貪案，一審依「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑，檢辯皆上訴，高等法院今（16日）宣判貪污無罪，改依公務員登載不實罪判6月，可易科罰金。針對此案判決，民進黨發言人韓瑩僅說「尊重司法」；民眾黨表示還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性；國民黨稱尊重司法、尊重法院判決，認為高「沉冤得雪」。

高虹安涉貪案判決仍讓部分綠營人士反彈，民進黨立委吳思瑤批評，高等法院引用立法院函覆：「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」，立法院一紙函文為高虹安脫罪，「立法干預司法，完全沒在演的耶」，無奈表示：「我一向尊重司法，但這樣的司法，實在讓人很難尊重！」

高虹安一案也牽動2026縣市長選舉布局，她一審被依貪污罪判刑，依法停職新竹市長職務，如今逆轉無罪，第一時間就表示將依法儘速完成復職程序，儘管高檢署研議上訴，仍不影響2026年參選新竹市長資格，外界皆認為新竹市高機率可以完成藍白合，讓高虹安爭取連任。

高虹安停職期間還經歷罷免危機，最終不同意罷免票數12萬4360張，不同意票數遠超過她當初2022年當選票數，也創下新竹市長選舉以來「最高票」。





