高虹安案逆轉！批內政部「核准復職慢吞吞」 黃國昌：劉世芳是在睡覺？

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新竹市長高虹安遭控任職立委期間涉詐領助理費，二審逆轉依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金；貪污治罪條例部分撤銷，可上訴。新竹市政府也向內政部提出高虹安的復職申請，盼盡速核准，但內政部昨(16)日表示到下午5點還沒收到，加上流程需要至少1到2天。對此，民眾黨主席黃國昌今(17)日怒轟內政部長劉世芳「是在睡覺嗎？」；劉世芳則表示，已在昨晚收到竹市府來函，現在公文正在簽辦，若完成其他簽辦程序，復職核准會相當地快。

黃國昌今日上廣播節目「千秋萬事」談及高虹安案，認為某個程度上還了高虹安公道，他也透過媒體喊話問那些對高潑髒水的人要不要出來道歉？但他只看到這群人全體崩潰，繼續死鴨子嘴硬，怒批是民進黨打壓敵對的手段，讓高虹安好不容易選上市長被停職，當司法還公道時卻沒人要負責，這件事情何其悲哀。過去這段時間對她、對新竹市民造成的傷害，感嘆一位民選出來的市長沒辦法履行市長職務，何其荒謬？

黃國昌提到，當初高虹安案一審被判決時，內政部12萬火急、在最短時間宣布高虹安停職，現在高院判決出爐，為何內政部慢吞吞，沒有趕快給她復職、用公文慢慢耗？怒轟「劉世芳是在睡覺嗎？」

劉世芳今日赴立院備詢則透露，已在昨天晚間接到新竹市政府來的函，請求讓高虹安回復新竹市長職務，依據地方制度法第78條，現在公文正在簽辦中。內部如果完成其他簽辦程序的話，會相當地快。

