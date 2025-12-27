高虹安案逆轉 林岱樺：有信心能證明自己清白

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺（前排中）今天在鳳山造勢活動宣講，會後接受媒體聯訪。（洪靖宜攝）

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，27日下午在高雄鳳山舉辦大造勢，現場近10萬人相挺，會後她受訪表示，近期看到新竹市長高虹安虛報助理費爭議案二審逆轉，近期復職返回新竹市政府，林岱樺認為，自己也有機會透過司法證明自己的清白，她也將證明自己無罪的堅持是對的。

林岱樺今天在鳳山造勢活動宣講，後半段提及「最新的判決，更加證明林岱樺無罪的堅持是對的。」會後面對媒體聯訪詢問，她則表示，近期看到高虹安爭議案的最新判決，認為自己的處境與高虹安相同，她有信心能證明自己清白，「司法的部分就交給司法的攻防，法院的判決我都尊重」。

