高虹安案、藍白提貪污除罪化 醫：照出「台灣陷入『後殖民』困境」

記者李鴻典／台北報導

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月；醫師作家蔡依橙說，高虹安案二審因法官而大逆轉與藍白「貪污除罪化」提案，照出同一個結構問題：台灣還陷入「後殖民」困境中，只是殖民政權不是日本，而是中華民國黨國體制。

高虹安說，希望越快越好，盡快回到市政崗位。（圖／翻攝自高虹安臉書）

蔡依橙指出，第一件事，是高虹安助理費案二審。高院撤銷一審貪污罪的認定，改以使公務員登載不實判 6 個月（可易科罰金）。

判決理由中，高院特別強調「立委助理費」依立法沿革與預算編列性質，應屬「實質補助，彈性勻用」，並引用立法院函覆的看法，認為其本質屬立委補助費；同時也提到起訴金額應重新計算、並認定高虹安另有支付助理費用超出其「可支配」款額等，因而不採貪污罪構成的路徑。

蔡依橙說，這份判決當然還可能進入後續審級，但它引爆的爭議點很清楚：當法院把「助理費」理解成「補助、可彈性運用」，反過來會不會讓社會對「公帑邊界」的理解被稀釋？

對很多人來說，這聽起來像是：大家都這樣做，所以就變成一種「可以被理解」的常態。

蔡依橙提到，問題在於，民主法治的核心從來不是「大家都這樣做」，而是「公權力必須被清楚界定與監督」。

第二件事，是陳玉珍委員提出的修法提案，被外界批評為「助理費除罪化」。蔡依橙指出，從提案說明就直接寫到：希望把相關費用定位為「補助」性質、並刪除條文中的「公費」用語，讓補助費用由立法院撥予立委統籌運用，且主張「如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬貪污罪例及刑法之規範範圍」。

蔡依橙進一步表示，把這兩件事合在一起看，他想談的是一種更深的結構：後殖民的衝擊，往往不在殖民者離開的那一刻，而在於殖民者離開後，仍有很多人沿用殖民時代的價值與思考方式。

蔡依橙說明，黨國體制最典型的心理，就是把「公共資源」視為「權力附帶的可支配物」：可以模糊、可以彈性、可以私下協調。這種思維一旦滲入制度，就會和後來我們努力引進、也努力內化的民主、自由、法治、廉政、透明產生正面衝突。

所以你會看到一種台灣社會很熟悉的矛盾人格：平常嘴上罵台灣、崇拜威權、愛中國；生活方式卻往自由世界靠攏、資產往美國配置；而在權力圈內，仍保留「能撈就撈、能拿就拿」的習慣。

蔡依橙認為，這不是單純的道德問題，而是後殖民結構在作祟：外表進入現代國家，內裡仍停留在黨國殖民的分配邏輯。

蔡依橙說，他認為，台灣真正的「去殖民」，是要把這種黨國遺緒從制度與文化裡清出去：把公帑邊界講清楚、把監督機制做扎實、把利益衝突與自肥的空間降到最低，把「政治責任」與「法律責任」各自放回它該在的位置。

如果我們連「立委助理費究竟是不是公帑、該怎麼用、誰來監督」都可以用一個模糊的「補助、彈性」帶過，那下一步就是：台灣會繼續被一個早該結束的殖民體制，拖住現代民主法治的腳步。

