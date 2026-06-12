高虹安條款暗藏參選障礙
立法院12日通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，「未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。」這個修正案被綠營批評為「高虹安條款」。對高虹安而言，新竹市長選舉路，在《選罷法》修法後，仍暗藏3個參選障礙。
爭取連任的新竹市長高虹安，被控誣告一審遭判刑10個月，去年改判6個月，而由於誣告罪最重本刑為7年，不符合得易科罰金條件，最多只能聲請改服「社會勞動」代替入監，再加上全案已被檢方提起上訴，未來三審如果仍然維持二審判決，即使高虹安聲請易刑處分獲准，恐怕也很難在新竹市長參選登記前服滿勞役時數，在這兩種情況下，依照現行《選罷法》的規定，高虹安都無法參選。
而這次《選罷法》第26條的修正，代表高虹安未來的官司結果，不管是宣告緩刑或得易服社會勞動，她都有機會參選新竹市長。但是，高虹安參選仍須排除以下3個障礙。
第一個障礙是，判決未定讞前，一審判決可否改服社會勞動役仍有變數。因為，判刑是法院的職權，但執行刑罰是檢察官的職權。我國易刑處分的樣態，包括易科罰金、易服社會勞動、易服勞役及易以訓誡等4種，在案件判決確定後，都是由地檢署的檢察官負責審核是否符合易刑處分條件，而在目前檢察官隸屬於法務部行政體系下，是否會出現政治干預司法？修法後，高虹安二審判決6個月，聲請改服社會勞動役准否，仍是一大變數。
再者，聲請社會勞動役通常需要符合特定法律要件，其目的在於提供一種替代監禁的刑罰執行方式，讓受刑人得以透過提供公共服務來履行刑責，至於具體流程與審核時間，則需依循檢察機關辦理。因此，如果檢方藉故找不到適當的公共服務項目，或者以拖延戰術讓程序延宕到超過參選登記期，高虹安一樣會被卡關而無法參選。
第三，「高虹安條款」修法的爭議熱度，恐怕也會引發可否同意聲請社會勞動役的檢方態度。這次民眾黨引用《政黨法》第7條中「但受緩刑宣告、易科罰金或易服社會勞動者，不在此限」的條文替高虹安爭取參選機會，但高虹安並非政黨負責人，修法的適當性恐怕引發更多爭議，也讓檢方未來若否決核准高虹安改服社會勞動役，多了輿論支持。
不過，這次修法放寬宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可繼續參選，過去因在立法院爆發肢體衝突，遭依「傷害罪」起訴的民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘等人，未來也都可以適用，這恐怕是藍白得以用來回擊綠營攻擊或者排除檢方以行政手法阻礙高虹安參選的最佳武器。（作者為法律事務工作者）
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