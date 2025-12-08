高虹安條款曝光！吳靜怡揭助理費除罪化內幕：全台國會助理成藍白合免洗筷

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，將助理費交由立委「統籌運用」，且免檢據核銷，將助理費除罪化，遭質疑為特定人士解套。對此，政治評論員吳靜怡今（8）日直言，全台國會助理成為藍白合的免洗筷，只為了讓高虹安新竹市能選到底？





高虹安條款曝光！停職中的新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審判7年4月，二審定於12月16日宣判。吳靜怡發文爆料，地方人士透漏「高虹安不認輸，無論有沒有宣判貪污，一定參選到底！」無論二審宣判有沒有貪污，高就是要硬幹，讓藍白內部相當頭痛。

吳靜怡提及，藍白私下甚至笑稱，三審宣判若正好就是在高虹安登記代表藍白參選市長後，這樣「藍白合」豈不是變成了「藍白空」直接保送民進黨一席新竹市長。





吳靜怡表示，國民黨內部也曾提出由國民黨立委鄭正鈐和新竹市代理市長邱臣遠進行民調，但地方人士還是透過關係找上了國民黨秘書長李乾龍，就如媒體報導，李乾龍找了立委吃飯簽下這份「高虹安條款」，透過修法將助理費改由民意代表統籌運用、免檢據核銷，並排除貪污治罪條例適用，形同幫高虹安除罪化。





吳靜怡指出，許多人誤解這是民眾黨前主席柯文哲首次操盤藍白合、現任黨主席黃國昌配合推動的法案，但民眾黨內部說高層並沒有人下令，顯然是不知情，而「高虹安除罪化」一定會讓民眾黨明年受到第一波民意撻伐，黨內部抱怨，不只有柯文哲涉貪污要解釋，連「貪污除罪」也要解釋，這樣一來，由國民黨推動的惡法，變成民眾黨要在前線扛起「挺貪污」的招牌，黃國昌身為黨主席，難道要為了一個早就退黨的高虹安把全黨都賣了嗎？





「各位國會助理們，可以問問國會助理公會的理事長，是不是事前就知情了？」，吳靜怡直言，總不能明知會損失所有助理的基礎利益還不阻擋？「國會助理公會的理事長正好又跟新竹縣立委林思銘有關，真是好巧！台灣就給你們新竹搞就好啦！」

