高虹安條款硬闖三讀？林楚茵怒轟藍白自肥修法：替特定政治人物開後門

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被外界稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》修正案，今（12）日在藍白聯手下強行闖關三讀。未來遭判刑但獲宣告緩刑，或得易服社會勞動者，仍可登記參選公職。由於新竹市長高虹安二審改判6個月徒刑後，正好符合修法適用條件，民進黨立委林楚茵痛批，這根本不是保障參政權，而是替特定政治人物開後門。

林楚茵表示，藍白此次修法宣稱是保障人民參政權，但實際效果卻是替已經遭法院判決有罪的人打開參選大門。她認為，這項修法最大的受益者就是高虹安，因此外界才會直接稱之為「高虹安條款」。

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更讓她無法接受的是，修法過程中竟傳出有地方首長直接介入。

林楚茵指出，《選罷法》初審期間，民眾黨立委許忠信曾在委員會提及接到一位「市長」來電，希望推動相關修法。她質疑，究竟是哪一位市長如此關心這項法案？為什麼地方首長會直接向立法院關切修法內容？

她直言，當修法內容恰巧讓特定政治人物受惠，又傳出有市長親自致電關心法案進度，社會大眾當然有理由提出疑問。

林楚茵認為，《選罷法》是民主制度最重要的基本規則之一，關係的不只是個別政治人物能否參選，更涉及人民對政治與司法制度的信任。如今藍白利用國會多數強行修改法律，讓遭判刑者仍可參選，已經讓制度設計出現嚴重爭議。

她也以自己遭遇為例表示，2024年立法院衝突事件中，自己明明是受害者，卻仍遭檢方起訴。雖然感到委屈，但她選擇透過司法程序捍衛清白，相信司法最終會還給自己公道。

「我不會因為自己遇到司法案件，就推動修法替自己解套。」

林楚茵強調，政治人物面對司法調查，應該透過法律程序證明清白，而不是利用手中的政治權力改變遊戲規則。她認為，這正是民進黨與藍白最大的差別。

她進一步指出，藍白近期不僅延長會期、持續推動爭議法案，如今又修改《選罷法》，讓部分遭判刑政治人物得以保留參選資格，已經讓國會逐漸偏離原本監督行政、制定法律的角色。

林楚茵直言，《選罷法》不是特定政治人物的遮羞布，更不是為個人量身打造的工具。

她痛批，藍白口口聲聲說保障參政權，但真正目的恐怕是替自己人預留政治生路。

「保障參政權是假，替自己人解套才是真。」

林楚茵表示，自己對這項修法案投下反對票，也將持續監督後續影響。她呼籲社會各界共同關注，當法律開始為特定政治人物量身打造時，受傷的不只是制度本身，更是人民對民主政治的信任。

（圖片來源：國會頻道、三立新聞、林楚茵臉書）

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