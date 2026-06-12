高虹安條款硬闖三讀 林楚茵批：藍白為罪犯參選開大門

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

民進黨立委林楚茵今（12）日在社群平台Threads上發文，提到在野兩黨今日強行三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬登記參選資格，緩刑和服社會勞動者可以參選，質疑為民眾黨籍新竹市長高虹安解套，讓她直呼「高虹安條款」，更是為罪犯參選開大門。

林楚茵指出，此次修法讓「宣告緩刑」或「得易服社會勞動」者，都可以登記參選。而高虹安恰好受益於此次修法。（圖／高虹安、林楚茵臉書）

高虹安過去在立委任內涉詐領助理費，二審判決依「公務人員登載不實偽造文書罪」判刑6個月，得易科罰金18萬元。根據原本的法律規範，若三審法官准許易服勞役，高也不得登記參選，因此引起「因人設事」的批評。

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林楚茵指出，此次修法讓「宣告緩刑」或「得易服社會勞動」者，都可以登記參選。而高虹安恰好受益於此次修法。

林楚茵進一步指出，在《選罷法》初審時，民眾黨立委許忠信在委員會接到「市長」電話。因此，林楚茵指出，此次修法「就是替高虹安量身打造！」

林楚茵指出，自己2024年曾在立法院被打，卻反遭起訴，雖然深感委屈，但依然相信司法，也相信能爭取清白。但自己身為立委，無法苟同藍白透過延會開保護傘，今日再度自肥修法，並聲明自己也絕不會因為遇上司法案件就修法脫罪。

林楚茵強調，「《選罷法》是民主選舉的基本規則，不是特定政治人物的遮羞布！」強烈批評藍白保障參政權是假，替自己人解套是真。

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