高虹安條款通過…綠酸魔鬼的交易 白譏「暴力芬」荒謬

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立法院會昨三讀通過被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲批評，這是藍白之間魔鬼的交易。民眾黨則質疑，民進黨立委林淑芬毆打前立委麥玉珍被起訴後，隔月提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，照民進黨的神邏輯，若選罷法廿六條只處理緩刑，是否變成為林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

范雲表示，如果民眾黨要讓大家確定不是為特定人物修法開特權，應該在法案中加入「日出條款」，例如訂定從明年一月一日開始，或是定在九月四日年底選舉登記最後一天，這樣全國民眾就知道民眾黨不是為特定人物開後門；但民眾黨仍硬要強推，「口口聲聲說有法理基礎，簡直是司馬昭之心！」

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范雲點出修法後將有三大問題，首先檢察官執行時容易陷入「擔心被政治力量操控」的困境。其次是「易服社會勞動的參選人，開始跑選舉後，如果需要回去服刑怎麼辦？」最後則是「若不服社會勞動的參選人須回去服刑」，恐怕會造成選務大亂。

民眾黨昨表示，此修法方向絕對合情合理、合法合憲。

民眾黨說，回顧林淑芬等廿三位民進黨立委提案被判緩刑可不受參選限制時，林曾高喊「要保障參政權、落實比例原則，不該因為罪責輕重失衡而限制人民參選」，更曾說「判九年的可以選、判八年的可以選，獨判緩刑的不能選，會不會很荒謬？」

民眾黨指出，當看到修法時頻頻因人設事的林淑芬，律己寬、責人嚴，想對罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動刑限制參選權的林淑芬、還有講不過人就開始叫囂威脅的林淑芬時，黨團也覺得很荒謬。出拳打人還不夠，居然連人民的參政權都要搞小動作，真是毫無反省也毫無下限。

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