「高虹安條款」三讀林淑芬嗆臭卒仔！ 白營反酸「暴力芬」：沒有比較清高

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民進黨立委林淑芬在議場怒嗆民眾黨立委。陳祖傑攝。



立法院今（6/12）天三讀通過被稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」仍可以參選公職人員。過程中民進黨立委林淑芬在議場狂罵民眾黨立委「臭卒仔」、「毫無擔當」，但民眾黨團人士指出，林淑芬因為毆打前立委麥玉珍而被起訴，林隨即提出修正草案，放寬緩刑者仍可參選，「大家都是因人設事，沒有誰比較清高。」

民眾黨團今年初提出《選罷法》第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，由於已退黨的新竹市長高虹安去年因「誣告案」二審宣判6個月有期徒刑，而且誣告罪最重本刑為7年，所以不符合得易科罰金，若此案未來三審原持原判，縱使法官准許易服勞役，在參選登記前高虹安若無法服滿勞役時數，將無法登記參選，所以民眾黨團的提案就視為替高虹安「完美解套」，但也因此招來「因人設事」的抨擊。

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民眾黨團今天在立法院院會上提出修正動議，未來「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」仍然可以參選公職，等於進一步放寬參選資格，該提案獲藍營支持，最終以56票贊成完成三讀。

過程中，民眾黨立委舉起「想幫暴力芬開脫」的手牌，讓林淑芬相當憤怒，並走到白委面前，狂罵「臭卒仔」、「毫無擔當」，白委們則沒有理會，低頭處理自己的事。

事後，民眾黨團在臉書發文，表示林淑芬曾在立法院公然毆打麥玉珍，今年2月遭檢方依傷害罪起訴後，3月4日林淑芬就提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，照民進黨的神邏輯，若選罷法26條只處理緩刑，是不是就變成林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

民眾黨團指出，現行《公職人員選罷法》第26條第9款對除了犯內亂、組織犯罪、販毒以外較輕之罪，經判有期徒以上確定尚未執行者，也會被禁止登記為候選人，這等於是在褫奪公權的規定外再加上不合理的限制，明顯違反《憲法》賦予人民參選舉自由及對法律限制的比例原則。

民眾黨團人士表示，林淑芬律己寬、責人嚴，「大家都是因人設事，沒有誰比較清高。」

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