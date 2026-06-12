「高虹安條款」三讀通過 莊競程批藍白大開後門為高解套

立法院今天表決三讀通過選罷法第26條被稱為「高虹安條款」的修法，民進黨新竹市長參選人莊競程批立院藍白因人設事，大開後門，目的就是為高虹安解套。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院今天針對選罷法26條第9款被外界稱是「高虹安條款」進行修法且透過表決三讀通過，試圖幫新竹市長高虹安解套，參與2026年縣市長選舉。民進黨新竹市長參選人莊競程對此痛批，藍白因人設事，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」，現在最需要這種修法結果的只有高虹安，這是用立法權嚴重干預司法。

他說，高虹安如果真的相信自己會贏官司，根本不需要修法。正是因高虹安對司法結果毫無信心，才會急著把手伸進立法院，企圖透過藍白聯手修惡法來為自己解套。他強調，修法本應是為公共利益服務，違背公眾利益，如今卻淪為替特定人士開後門的工具。他嚴正指出，「這樣的立法方式，已經是在用立法權干預司法。」

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莊競程表示，藍白聯手強行修法，為高虹安解套誣告罪案的定讞風險，這種因人設事的法案，不僅凸顯對司法的信心缺失，更反映出對民主程序的衝擊，是很嚴重的傷害。而修正後「緩刑、易服社會勞動者都可以參選。」現在全台灣最迫切需要這項修法結果的人是誰？答案只有一個，就是高虹安。

他痛批，藍白即使破壞法治、破壞民主也要全力護航高虹安？就是要幫高虹安連任，且有恃無恐如此做。但新竹市不是誰的禁臠。高虹安任內建設停滯、爭議不斷，選舉到了才在開福利支票。他相信市民是重視的公平、公正與負責任的政治。再多量身打造的修法，都無法掩蓋施政不及格的成績單；再多政治操作，也無法取代人民的判斷。

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