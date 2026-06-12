「高虹安條款」三讀通過！邱明玉建議她「這樣易服勞役」一舉兩得！

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

論壇中心/綜合報導

藍白共推《選罷法》第26條修法，「使被判緩刑或易服社會勞役的罪犯得以參選公職」，遭質疑是替因誣告案被判刑六個月的新竹市長高虹安解套，立法院今天(12日)也在藍白立委的人數優勢下通過修法。對此，資深媒體人邱明玉打趣地呼籲高虹安，易服勞役可以「一邊掃街、一邊選舉」，當市民問到「市長妳在幹什麼？」高虹安還能回答自己「在掃街」，簡直是一舉兩得。

邱明玉在《台灣向前行》節目中指出，修法後高虹安可以「一邊掃街、一邊選舉」，與市民互動時還能自稱她是在掃街「幫忙維護市容」。邱明玉認為，高虹安比較像大小姐，「可能放不下她市長的身段」，說是要服勞役，就算是「掃妳的辦公室、市政府」，法官可能都會讓她過關。

廣告 廣告

高虹安條款」三讀通過！邱明玉建議「一邊掃街、一邊選舉」一舉兩得！

「高虹安條款」闖關通過，邱明玉透露有辦法阻止施行。(圖/台灣向前行)







「高虹安條款」立院三讀！邱明玉曝「2方法」可阻止！

開玩笑歸開玩笑，邱明玉也嚴肅指出，若要讓高虹安不能登記參選有兩種方法。第一是「行政院長不副署」，被藍白罵「卡高虹安」也沒關係，這種不公不義法案「卡妳剛好而已」；第二，因9月4號是登記參選截止日，所以「行政院就慢慢審」，審三個月之後、再交總統府還要半個月，公告一出「高虹安就來不及適用了」。





高虹安條款」三讀通過！邱明玉建議「一邊掃街、一邊選舉」一舉兩得！

張益贍直言，藍白乾脆修法，讓「國民黨、民眾黨只要犯罪都能參選」。(圖/台灣向前行)





同場的政治評論員張益贍也表示，藍白修法闖關「高虹安條款 、顏寬恒條款」，就怕之後會不會又為高金素梅後年立委選舉時開脫、「再推一個高金素梅條款？」他直言，藍白乾脆修法比較快，「國民黨、民眾黨只要犯罪都能參選」，一次解決更乾脆。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：「高虹安條款」三讀通過！邱明玉建議她「一邊掃街、一邊選舉」一舉兩得！

更多民視新聞報導

北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了

蔣萬安喊「廢監察院」自打臉？張益贍傻眼：你阿祖帶來台灣的…

人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓

