「高虹安條款」三讀！易服社會勞動可參選挨轟因人設事 本人回應了

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針對《選罷法》放寬易服社會勞動者可登記參選，高虹安希望外界不要過度政治解讀。資料照，廖瑞祥攝。



立法院今天（6/12）在藍白聯手下通過《公職人員選舉罷免反》修正案，被宣告緩刑或得易服社會勞動者可登記參選，綠營質疑是為新竹市長高虹安量身打造。高虹安表示，參政權是《憲法》保障的基本權利，呼籲外界勿過度政治解讀，應回歸理性討論。

《選罷法》第26條修正案今天三讀通過，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制。不過高虹安先前因詐領助理費案，二審被判有期徒刑6月，可經檢察官同意以社會勞動方式代替入獄，而民眾黨團提案修法，放寬易服社會勞動者參選資格，被質疑是因人設事。

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對此，高虹安今天下午接受媒體聯訪時表示，人民參政是《憲法》保障的基本權利，任何額外限制都應符合必要性與比例性，各黨認為《選罷法》第26條在適用上出現「過度限制參政權」的疑慮，都有提出不同版本，才會有修法的討論。

高虹安指出，她曾擔任立法委員，清楚立法院任何的討論，都是回到制度本身，做一般性、通案性的規範，而非針對任何個人。呼籲外界不要過度政治解讀，應回歸正常修法討論。

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